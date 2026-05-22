A Montecarlo, il rumore dei motori elettrici si mescola al silenzio delle acque del porto, mentre le auto da corsa si sfidano tra le strade del Principato. Le vetture della Formula E sfrecciano tra yacht ormeggiati e hotel storici, creando uno spettacolo che unisce tecnologia e lusso. La corsa si svolge su un circuito cittadino, con le barriere di protezione che delimitano il percorso, senza alterare l’eleganza dell’ambiente circostante. La competizione si inserisce in un contesto di grande visibilità, tra eventi esclusivi e pubblico appassionato.

Nel Principato di Monaco il silenzio della Formula E rimbalza tra yacht, hotel storici e guardrail, trasformando Montecarlo in uno dei laboratori più estremi del motorsport moderno. Al Monaco E-Prix non conta soltanto la velocità: ogni giro è una sfida fatta di gestione energetica, strategia e precisione assoluta, dove le monoposto elettriche si muovono tra le curve strette del circuito cittadino con aggressività e continui cambi di scenario. Dentro il box Citroën il lavoro è invisibile ma decisivo: telemetrie, simulazioni e supporto remoto guidano ogni scelta in tempo reale, mentre gli ingegneri studiano gomme, consumo energetico e finestre strategiche per costruire la gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Formula E Monaco E-Prix: il lusso elettrico che cambia Montecarlo

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