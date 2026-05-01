Verstappen sorpreso dalla Gen4 | ‘La nuova Formula E è un salto di qualità

Max Verstappen si è espresso positivamente sulla nuova vettura Gen4 di Formula E, presentata di recente a Paul Ricard. Il pilota ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla qualità e dalle innovazioni introdotte nel modello, considerandolo un notevole passo avanti rispetto alle versioni precedenti. La presentazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, sottolineando l’interesse per le evoluzioni nel campionato di auto elettriche.

? Cosa sapere Max Verstappen approva la nuova vettura Gen4 di Formula E dopo il lancio a Paul Ricard.. Il nuovo propulsore da 800 cavalli punta a ridurre i tempi sul giro di 10 secondi.. Max Verstappen ha espresso un parere positivo sulla nuova vettura Gen4 di Formula E, inviando un messaggio di apprezzamento a Antonio Felix da Costa dopo il lancio ufficiale avvenuto lo scorso mese presso il circuito di Paul Ricard. Il pilota della Red Bull Racing, storicamente noto per una visione del legata alle tradizioni e per un certo scetticismo verso le competizioni elettriche, sembra aver cambiato rotta. La dichiarazione è giunta tramite un colloquio...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verstappen sorpreso dalla Gen4: ‘La nuova Formula E è un salto di qualità Notizie correlate Porsche 975 Rse: svelata la nuova monoposto Gen4 per la Formula EA poco meno di otto mesi dall'inizio della 13esima stagione, Porsche ha presentato ufficialmente la 975 Rse, la nuova monoposto di categoria... Opel in Formula E dalla prossima stagione: il debutto nell’era Gen4La griglia del mondiale Formula E si appresta ad accogliere un nuovo protagonista “di peso” sulla propria griglia.