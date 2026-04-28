È stata presentata la nuova monoposto di categoria Gen4 progettata per la Formula E. La vettura, realizzata per il 75esimo anniversario di Porsche Motorsport, entrerà in gara dalla tredicesima stagione del campionato, che prenderà il via a dicembre. La produzione della vettura si inserisce nel programma di aggiornamenti della serie, con una nuova versione che verrà utilizzata nelle prossime competizioni.

A poco meno di otto mesi dall'inizio della 13esima stagione, Porsche ha presentato ufficialmente la 975 Rse, la nuova monoposto di categoria Gen4 per il campionato del mondo di Formula E. La nuova vettura prenderà il posto dell'attuale 99X Electric, la cui storia sportiva (di successo, come testimoniato dai quattro titoli iridati conquistati nelle ultime tre stagioni) si concluderà ad agosto, in occasione dei due round conclusivi in programma (il 15 e il 16) sul circuito cittadino di Londra. L'esordio in gara della 975 Rse, prototipo dal design futuristico il cui nome celebra il 75esimo anniversario di Porsche Motorsport, è invece previsto per dicembre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Porsche 975 Rse: svelata la nuova monoposto Gen4 per la Formula E

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