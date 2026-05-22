Formula 1 Gp Canada oggi libere e qualifiche sprint | orario e dove vederle

Oggi si svolgono le sessioni di libere e le qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del campionato di Formula 1. L’evento si tiene a Montreal e prosegue fino alla gara principale di domenica 24 maggio. Le prove di oggi permettono ai piloti di testare le vetture e di stabilire le posizioni di partenza per la corsa di domenica. L’intera giornata è trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati di automobilismo l’opportunità di seguire le fasi di qualificazione.

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