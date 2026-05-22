Formula 1 Gp Canada oggi libere e qualifiche sprint | orario e dove vederle
Oggi si svolgono le sessioni di libere e le qualifiche sprint del Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del campionato di Formula 1. L’evento si tiene a Montreal e prosegue fino alla gara principale di domenica 24 maggio. Le prove di oggi permettono ai piloti di testare le vetture e di stabilire le posizioni di partenza per la corsa di domenica. L’intera giornata è trasmessa in diretta, offrendo agli appassionati di automobilismo l’opportunità di seguire le fasi di qualificazione.
(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Dalle prime libere e le qualifiche sprint di oggi, venerdì 22 maggio, alla gara di domenica 24 maggio si corre il Gp di Montreal, quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che viene dai. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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