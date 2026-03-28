MotoGp oggi prove libere qualifiche e gara Sprint Gp Americhe | orari e dove vederle in tv in chiaro

Oggi, sabato 28 marzo, si svolgono le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint della MotoGp al Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento della stagione. Gli eventi sono trasmessi in diretta in chiaro e gli orari sono disponibili per seguire le sessioni sul circuito di gara. La giornata si svolge nel rispetto del calendario ufficiale della manifestazione.

(Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista. Oggi, sabato 28 marzo, il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Ad Austin via alla terza sessione di prove libere, alle qualifiche e alla gara Sprint. Tutto in programma a partire dal pomeriggio italiano. Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. ‘Soltanto’ quarta la Ducati di Marc Marquez, vincitore invece della gara Sprint e a caccia di riscatto così come Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri. Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio delle Americhe sono in programma oggi, sabato 28 marzo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

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