La Formula 1 torna in pista con le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Giappone, che si svolgono sul circuito di Suzuka. Gli eventi si svolgono in giorni specifici, con orari definiti, e sono trasmessi in diretta su canali televisivi dedicati. La manifestazione rappresenta un appuntamento importante del calendario sportivo, attirando l’attenzione di appassionati e media.

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone – in diretta tv e streaming – terzo appuntamento della nuova stagione, dove sabato 28 marzo andranno in scena la terza sessione di prove libere e le qualifiche, per stabilire la griglia di partenza del Gp in programma domenica 29. Si riparte dalla doppietta Mercedes in Cina, che ha fatto segnare il primo trionfo di Andrea Kimi Antonelli in Formula 1 e con la scuderia tedesca che ha ripetuto quindi ripetuto il risultato dell’esordio in Australia, con la Ferrari a inseguire. Lewis Hamilton ha festeggiato proprio a Shanghai il primo podio con la Rossa, mentre Leclerc è a caccia di riscatto dopo il quarto posto cinese. 🔗 Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Formula 1, prove libere e qualifiche Gp Giappone: orari e dove vederle tv

Articoli correlati

Leggi anche: Formula 1, prove libere Gp Giappone: orari e dove vederle in tv

Leggi anche: F1, Gp Australia prove libere, qualifiche e gara: orari e dove vederle in tv in chiaro

F1, GP del Brasile: gli highlights della Sprint di Interlagos

Approfondimenti e contenuti su Formula 1 prove libere e qualifiche Gp...

Temi più discussi: F1, gli orari delle prove libere del Gp Giappone e dove vederle in tv; Formula 1, prove libere Gp Giappone. Orari e dove vederle in tv; F1 Suzuka, Prove Libere 2: Piastri batte Antonelli e Russell, Ferrari 3ª forza - Risultati - Formula 1; Formula 1 2026, GP del Giappone: orari tv e diretta streaming.

DIRETTA FORMULA 1 | Prove libere: il ritorno della McLaren! GP Giappone 2026 Suzuka (oggi venerdì 27 marzo)Diretta Formula 1 prove libere GP Giappone 2026 Suzuka live streaming video tv oggi venerdì 27 marzo: orari, tempi, classifiche e cronaca. ilsussidiario.net

Formula 1, prove libere e qualifiche Gp Giappone: orari e dove vederle tvTorna in pista la Formula 1. Il Mondiale torna protagonista a Suzuka con il Gran Premio del Giappone - in diretta tv e streaming - terzo appuntamento della nuova stagione, dove sabato 28 marzo andrann ... adnkronos.com

BAR O'CLOCK Gli orari e programmi TV per sabato 28/03 : GP del Giappone (Formula 1) GP delle Americhe (MotoGP) Portogallo (World Superbike) Orari soggetti a modifiche. Kevin Rossi, Content Creator - facebook.com facebook

Terribile incidente sotto la grandine: muore l'ex pilota di Formula 3 Fabio Bagnoli x.com