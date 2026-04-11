Quattro fondazioni coinvolte nel settore della formazione professionale hanno presentato richieste di pagamento per un totale di sette milioni di euro. La regione ha riferito che da mesi si registrano ritardi e irregolarità nelle attività, che sono state sospese, coinvolgendo circa 2.500 studenti, 211 collaboratori e circa 350 professionisti che operano nelle fondazioni Ikaros, Et Labora, Its JobsAcademy Italia e Its JobsAcademy Lombardia.

Attività sospese per 2500 studenti e studentesse, 211 collaboratori e circa 350 professionisti continuativi delle Fondazioni Ikaros, Et Labora, Its JobsAcademy Italia e Its JobsAcademy Lombardia. Da lunedì 13 aprile gli enti accreditati guidati da Lorenzo Merlini Manzoni (JobsAcademy) e Giovanni Santini (Ikaros, Et labora) sospenderanno le attività di formazione professionale nelle undici sedi tra Bergamo e Milano, a fronte della mancata erogazione di crediti per 7 milioni di euro da parte di Regione Lombardia, del periodo 2021-2024. La vicenda è emersa il 9 aprile, con una nota delle Fondazioni che hanno reso noto il ritardo dei pagamenti e il silenzio di Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Formazione professionale, è scontro. Quattro fondazioni reclamano 7 milioni. Regione: da mesi ritardi e irregolarità

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