Formazione continua | investire sulle persone per far crescere l’azienda
Durante l'evento Venditore Vincente 2026 è stato affrontato il tema della formazione continua come elemento chiave per lo sviluppo delle competenze interne e il miglioramento delle performance aziendali. Si è parlato dell'importanza di investire sulle persone attraverso programmi di aggiornamento e formazione costanti, considerandoli strumenti fondamentali per favorire la crescita dell'azienda. La discussione ha evidenziato come questa strategia possa contribuire a rafforzare le capacità del personale e a mantenere l’azienda competitiva sul mercato.
Tra i temi centrali emersi durante Venditore Vincente 2026 c’è anche il valore della formazione continua come strumento di crescita aziendale e sviluppo delle competenze interne. In un contesto in cui il mondo della vendita cambia rapidamente, anche grazie all’ingresso dell’intelligenza artificiale nei processi commerciali, il percorso ideato da Frank Merenda punta a formare imprenditori, manager e team commerciali in modo strutturato e continuativo. A sottolinearlo è Francesca Meli, HR Manager di HouseTree Real Estate Parma: “Considero che abbiamo circa 80 venditori che sono stati formati seguendo questo metodo. Consiglierei assolutamente di iniziare questo percorso partendo proprio dalla base per crescere sia personalmente sia come azienda, perché la formazione è proprio la base della crescita di un’azienda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Formazione continua: investire sulle persone per far crescere lazienda
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