Formazione continua | investire sulle persone per far crescere l’azienda

Durante l'evento Venditore Vincente 2026 è stato affrontato il tema della formazione continua come elemento chiave per lo sviluppo delle competenze interne e il miglioramento delle performance aziendali. Si è parlato dell'importanza di investire sulle persone attraverso programmi di aggiornamento e formazione costanti, considerandoli strumenti fondamentali per favorire la crescita dell'azienda. La discussione ha evidenziato come questa strategia possa contribuire a rafforzare le capacità del personale e a mantenere l’azienda competitiva sul mercato.

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