Colomban | Per competere serve investire sulle persone non sulle fabbriche

In un'intervista, un esperto ha sottolineato che per competere nel mercato è fondamentale investire sulle persone piuttosto che sulle fabbriche. Sono state poste alcune domande sui possibili modi per far rivivere l'area ex Zanussi, come un mercato al coperto. Inoltre, si è parlato delle scelte di un imprenditore, che ha deciso di finanziare dieci startup dopo aver gestito un grande gruppo industriale. Questi temi hanno attirato l'attenzione sull'evoluzione del settore e sulle strategie di investimento, senza entrare in dettagli legali o nominativi specifici.

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