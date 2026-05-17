Colomban | Per competere serve investire sulle persone non sulle fabbriche
In un'intervista, un esperto ha sottolineato che per competere nel mercato è fondamentale investire sulle persone piuttosto che sulle fabbriche. Sono state poste alcune domande sui possibili modi per far rivivere l'area ex Zanussi, come un mercato al coperto. Inoltre, si è parlato delle scelte di un imprenditore, che ha deciso di finanziare dieci startup dopo aver gestito un grande gruppo industriale. Questi temi hanno attirato l'attenzione sull'evoluzione del settore e sulle strategie di investimento, senza entrare in dettagli legali o nominativi specifici.
? Domande chiave Come può un mercato al coperto salvare l'ex area Zanussi?. Perché l'imprenditore ha scelto di finanziare dieci startup dopo l'impero?. Quali errori della gestione urbana stanno svuotando i centri cittadini?. Cosa deve cambiare nella mentalità dei giovani per competere globalmente?.? In Breve Presentazione libro a Conegliano presso l'istituto Cerletti il 13 maggio con Luigi Bacialli.. Colomban ha finanziato dieci startup diverse dopo aver costruito il suo impero industriale.. L'imprenditore sostiene che l'80% della classe imprenditoriale locale sia composta da brava gente.. Proposta di un mercato al coperto nell'area ex Zanussi per contrastare i centri commerciali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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Lasco (Dg Poste): La nostra strategia non cambia, continueremo a investire sulle persone – Il video(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 “La nostra strategia è una e unica: investire sulle nostre persone.