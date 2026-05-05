La multinazionale che pesa 467 milioni sul Pil continua a investire in Brianza e in azienda palestra e massaggiatori

Una grande azienda multinazionale, con un fatturato di 467 milioni di euro, continua a investire in Lombardia, in particolare nella zona della Brianza. Recentemente ha ampliato i propri spazi, includendo anche una palestra e servizi di massaggi per i dipendenti. La presenza e gli investimenti del gruppo nella regione risultano consolidati, e l’azienda ha manifestato l’intenzione di mantenere stabile la propria attività in zona.

Possiamo dirlo senza timore di essere smentiti. Si sono “innamorati” della Lombardia (e in particolare della Brianza) e da qui non se ne vogliono assolutamente andare. Anzi: hanno investito e vogliono continuare a farlo, come ha ricordato il general manager, Stefanos Tsamousis: “La nostra.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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