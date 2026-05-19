La scuola Penny Wirton di Forlì compie 10 anni | festa al parco della Pace per il decennale

La scuola Penny Wirton di Forlì ha celebrato i suoi dieci anni con una festa nel parco della Pace. In questa occasione, si è ricordato il percorso compiuto in un decennio di attività, caratterizzato dall’insegnamento gratuito della lingua italiana. Durante l’evento si sono svolte attività aperte alla comunità, con l’obiettivo di promuovere l’apprendimento della lingua tra persone di origini diverse. La scuola si distingue per il metodo di insegnamento, basato sulla relazione diretta tra insegnante e studente.

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