Torna la Strabenevento, giunta alla sua 33ª edizione, confermandosi come un appuntamento fisso nel calendario sportivo locale. La manifestazione, che coinvolge appassionati di corsa e camminata, si tiene in città e si propone di promuovere lo sport e la prevenzione attraverso iniziative dedicate. La gara, che si svolge su percorsi urbani, vede la partecipazione di numerosi atleti e cittadini di diverse età.

Tempo di lettura: < 1 minuto Torna la Strabenevento, l’edizione di quest’anno è la numero 33. Una cifra importante, un marchio che si consolida e che punta a crescere sempre di più. Il primo maggio è la data da cerchiare in rosso per l’evento targato Amatori Podismo Benevento che sa mantenere il suo fascino nonostante il passare del tempo. Presentazione nella quale si sono dati appuntamento amministratori, organizzatori e sponsor per spiegare tutte le novità di questa edizione che promette cifre da record. E non sono poche, a partire dalla riconferma del main sponsor, Vitale Arredamenti, e dall’introduzione nella grande famiglia degli amici della Strabenevento del Gruppo De Vizia Sanità, promotrice della Camminata in Rosa, un messaggio importante in termini di prevenzione per la donna.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Sport e prevenzione: la 33esima edizione della Strabenevento promette scintille

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