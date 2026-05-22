Forlì 82 futuri medici indossano il camice | è il rito del passaggio

A Forlì, 82 studenti hanno indossato il camice nel tradizionale rito di passaggio dalla formazione alla professione medica. Tra loro, 27 hanno già conseguito la laurea e sono pronti per iniziare il servizio sanitario. Il percorso di studi di questi futuri medici è stato influenzato dall'emergenza Covid, che ha modificato le modalità di formazione e praticantato. L'evento segna il momento di ingresso ufficiale nel mondo della professione medica per i giovani studenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Chi sono i 27 laureati già pronti per il servizio?. Come ha influenzato l'emergenza Covid il loro percorso formativo?. Perché questo rito segna il passaggio alla responsabilità verso i pazienti?. Quale impatto avrà questo nuovo gruppo sulla sanità del territorio?.? In Breve 27 laureati hanno già concluso il percorso l'11 maggio scorso.. Partecipazione di coordinatore Stella, assessora Sansavini e professoressa Faenza.. Percorso formativo iniziato nel 2020 durante l'emergenza pandemica Covid-19.. Nuove figure mediche arricchiranno il sistema sanitario del territorio di Forlì.. Nella giornata di giovedì pomeriggio, l’aula Campostrino ha ospitato la prima cerimonia del camice bianco per gli studenti del corso di Medicina e Chirurgia presso il Campus di Forlì. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, 82 futuri medici indossano il camice: è il rito del passaggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Emozione al Campostrino il rito del camice bianco per 82 giovani studenti di MedicinaL'aula Campostrino ha ospitato giovedì pomeriggio la prima edizione della "White coat ceremony" per il corso di Medicina e Chirurgia del Campus di... Molise: 188 futuri medici superano il filtro del 2026Il 18 marzo 2026 segna l’inizio del secondo semestre per 188 aspiranti medici all’Università del Molise.