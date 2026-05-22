Emozione al Campostrino il rito del camice bianco per 82 giovani studenti di Medicina

Giovedì pomeriggio, l'aula Campostrino ha accolto 82 studenti del corso di Medicina e Chirurgia del Campus di Forlì per la prima edizione della cerimonia del camice bianco. Si tratta di un evento che segna l'ingresso ufficiale degli studenti nel percorso di studi medici, con la consegna simbolica del camice. Questa iniziativa ha coinvolto i partecipanti in un momento di passaggio importante, che ha visto molti di loro presenti per la prima volta in questa fase formativa.

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