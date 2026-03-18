Molise | 188 futuri medici superano il filtro del 2026

Il 18 marzo 2026 inizia il secondo semestre per 188 studenti di medicina all’Università del Molise, che hanno superato il test di accesso. Questi futuri medici sono pronti a proseguire il loro percorso accademico nell’ateneo molisano, segnando un passaggio importante nel loro percorso formativo. La data rappresenta un momento di transizione per tutti gli iscritti coinvolti.

Il 18 marzo 2026 segna l’inizio del secondo semestre per 188 aspiranti medici all’Università del Molise. Questi studenti hanno superato il nuovo semestre filtro introdotto dalla riforma ministeriale, confermando la validità dell’approccio didattico scelto dall’ateneo. La regione dimostra capacità di adattamento alle nuove normative nazionali mantenendo alti standard formativi. L’organizzazione ha previsto 75 ore di lezioni frontali e 31 ore di esercitazioni obbligatorie in presenza per ogni materia. Questa scelta logistica rappresenta un impegno significativo per garantire la qualità della preparazione degli studenti prima dell’immatricolazione definitiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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