Forbidden Fruit Yildiz licenziata per colpa di Zehra | la svista fatale
Nelle prossime puntate della serie turca Forbidden Fruit, nota anche come Yasak Elma, la protagonista Yildiz Yilmaz si troverà coinvolta in una situazione complicata. La causa principale sarà un errore legato a Zehra Argun, che avrà conseguenze dirette sulla sua posizione lavorativa. La vicenda si svilupperà con toni di tensione e colpi di scena, portando Yildiz a vivere un periodo difficile a causa di una svista durante un tentativo di supporto alla giovane.
Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit nota in Turchia come Yasak Elma Yildiz Yilmaz si ritroverà in una situazione decisamente esplosiva, e tutto a causa di un errore commesso nel tentativo di aiutare la giovane Zehra Argun. Tutto prende il via dall’ossessione di Zehra per il risparmio: nonostante il padre Halit Argun sia riuscito a recuperare l’intero patrimonio, la ragazza continua a vivere nel terrore di tornare povera e inizia a tagliare qualsiasi spesa superflua niente più parrucchiere, vestiti acquistati online al prezzo più basso possibile. Ma il semplice risparmio non le basta: affiancata dal suo “agente” Ak?n, Zehra decide di aprire un canale su internet per vendere oggetti a basso costo, convinta di poter costruire così una sicurezza economica tutta sua. 🔗 Leggi su Tutto.tv
Anticipazioni Forbidden fruit, Yildiz rovina la festa di Halit e Sahika
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Puoi considerarti licenziata. Per Yildiz sta per arrivare una batosta seria nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Tutto parte da Zehra, che entra in fissa con il risparmio: nonostante Halit abbia rimesso in piedi il patrimonio di famiglia, lei vive con la paura d facebook
Forbidden fruit 4, anticipazioni turche: Yildiz perde il lavoroUna leggerezza commessa da Yildiz le costerà il lavoro. Nelle prossime puntate Forbidden fruit Yilmaz sarà licenziata. Tutte le news. superguidatv.it
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