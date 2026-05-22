Forbidden Fruit Yildiz licenziata per colpa di Zehra | la svista fatale

Nelle prossime puntate della serie turca Forbidden Fruit, nota anche come Yasak Elma, la protagonista Yildiz Yilmaz si troverà coinvolta in una situazione complicata. La causa principale sarà un errore legato a Zehra Argun, che avrà conseguenze dirette sulla sua posizione lavorativa. La vicenda si svilupperà con toni di tensione e colpi di scena, portando Yildiz a vivere un periodo difficile a causa di una svista durante un tentativo di supporto alla giovane.

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Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit nota in Turchia come Yasak Elma Yildiz Yilmaz si ritroverà in una situazione decisamente esplosiva, e tutto a causa di un errore commesso nel tentativo di aiutare la giovane Zehra Argun. Tutto prende il via dall’ossessione di Zehra per il risparmio: nonostante il padre Halit Argun sia riuscito a recuperare l’intero patrimonio, la ragazza continua a vivere nel terrore di tornare povera e inizia a tagliare qualsiasi spesa superflua niente più parrucchiere, vestiti acquistati online al prezzo più basso possibile. Ma il semplice risparmio non le basta: affiancata dal suo “agente” Ak?n, Zehra decide di aprire un canale su internet per vendere oggetti a basso costo, convinta di poter costruire così una sicurezza economica tutta sua. 🔗 Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Forbidden Fruit, Yildiz licenziata per colpa di Zehra: la svista fatale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Anticipazioni Forbidden fruit, Yildiz rovina la festa di Halit e Sahika Sullo stesso argomento Leggi anche: Forbidden fruit, anticipazioni al 30 maggio: Yildiz affronta Zehra Forbidden fruit, spoiler 18 marzo 2026: Zehra chiede a Yildiz di accompagnarla in tv ma scoprono…Va in onda oggi, mercoledì 18 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14. Forbidden fruit 4, anticipazioni turche: Yildiz perde il lavoroUna leggerezza commessa da Yildiz le costerà il lavoro. Nelle prossime puntate Forbidden fruit Yilmaz sarà licenziata. Tutte le news. superguidatv.it Forbidden Fruit, puntate turche: Yildiz viene licenziata, Ender mente ai figliYildiz verrà cacciata dall’azienda di Bulent, Ender invece farà credere a Yigit ed Erim di avergli ceduto le azioni della Holding Argun ... it.blastingnews.com