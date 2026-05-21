Forbidden fruit anticipazioni al 30 maggio | Yildiz affronta Zehra

Forbidden fruit, anticipazioni dal 24 al 30 maggio. Lila confessa a Yildiz che Zehra ha ricominciato a bere e Yldiz l’affronta. Erim, preoccupato per le difficoltà economiche del padre Halit, decide di sacrificare ciò che ama di più: vende la sua chitarra e nasconde il denaro nella giacca del padre per aiutarlo senza essere scoperto. Nel frattempo, durante una cena, Sahika rivela di aver assunto Halit come assistente personale. La situazione lascia Ender sconvolta, soprattutto vedendo come Sahika tratti l’uomo con arroganza e superiorità. Convinta che Halit stia nascondendo qualcosa, incarica Caner di seguirlo, continuano le anticipazioni di Forbidden fruit. 🔗 Leggi su 2anews.it

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