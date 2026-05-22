Forbidden fruit 3 replica puntata 22 maggio in streaming | Video Mediaset

Oggi, venerdì 22 maggio, va in onda in streaming una nuova puntata della soap turca Forbidden fruit 3. La puntata mostra Yildiz che celebra con una cena di famiglia il primo dentino di Halit Can, ma successivamente il bambino si ammala di febbre e viene portato in ospedale. La scena si svolge in un contesto domestico e si conclude con il trasferimento del piccolo in struttura sanitaria. La puntata è disponibile sui canali Mediaset.

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Nuovo appuntamento oggi – venerdì 22 maggio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Yildiz festeggia il primo dentino di Halit Can con una cena in famiglia, ma al piccolo sale la febbre e devono portarlo in ospedale. Non riuscendo a pagare il conto, Halit viene umiliato pubblicamente. Intanto, una cena a casa di Kaya degenera in uno scontro furioso tra Ender e Sahika. Kaya e Yigit, ormai stanchi della situazione, cercando di unirle con un sotterfugio che però gli si ritorce contro. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 134 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 22 maggio in streaming | Video Mediaset ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Forbidden fruit Anticipazioni Dal 17 al 23 Maggio Halit diventa povero Nadir muore Sahika si dichia Sullo stesso argomento Forbidden fruit 3, replica puntata 22 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – mercoledì 22 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Forbidden fruit 3, replica puntata del 22 marzo in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – domenica 22 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Forbidden fruit 3, replica puntata 22 maggio in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 22 maggio 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it Forbidden fruit 3, replica puntata 30 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 30 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it