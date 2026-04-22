Forbidden fruit 3 replica puntata 22 aprile in streaming | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 22 aprile, è andata in onda una nuova puntata della soap turca Forbidden Fruit 3, disponibile in streaming su Video Mediaset. Durante l’episodio, Halit sorprende Yigit e Lila mentre sono insieme e minaccia di far partire la figlia per gli Stati Uniti. La scena si svolge in un momento di tensione tra i personaggi, con il personaggio di Halit che mostra un atteggiamento deciso.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 22 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Halit sorprende Yigit e Lila insieme e minaccia di mandare la figlia a vivere negli Stati Uniti. Yigit esce con Akin e in un locale incontra Sahika, che finge di essere ubriaca per attirare la sua attenzione. Quando viene a sapere dell’accaduto, Kaya invita il figlio a indagare sul comportamento della sorella. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 90 trasmesso da Canale 5 in replica streaming.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Forbidden fruit 3, replica puntata 22 aprile in streaming | Video Mediaset Forbidden fruit Anticipazioni Dal 19 al 21 Marzo Kaya scopre che Yigit è suo figlio,Sahika perde tut Notizie correlate Forbidden fruit 3, replica puntata del 22 marzo in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – domenica 22 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Forbidden fruit 3, replica puntata 9 aprile in streaming | Video MediasetNuovo appuntamento oggi – giovedì 9 aprile – con la soap turca Forbidden fruit 3. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Forbidden fruit 3, replica puntata 21 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 12 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3 replica puntata 20 aprile in streaming | Video Mediaset; Forbidden fruit 3, replica puntata 14 aprile in streaming | Video Mediaset. Forbidden fruit 3, replica puntata 22 aprile in streaming | Video Mediaset0Dal 23 aprile su Prime Video debutta la sesta stagione di LOL - Chi ride è fuori, il comedy show in cui dieci concorrenti... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e di scambio di ... superguidatv.it Forbidden fruit 3, replica puntata del 7 aprile in streaming | Video MediasetReplica puntata Forbidden fruit del 7 aprile 2026. Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming. superguidatv.it https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/verissimo/nino-dangelo-lintervista-integrale_F314098201060C40 Per chi non l'ha visto.. - facebook.com facebook Dove vedere #AtalantaLazio di Coppa Italia in tv Mediaset o Dazn, orario x.com