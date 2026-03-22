Forbidden fruit 3 replica puntata del 22 marzo in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – domenica 22 marzo – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Sahika organizza un party all’insaputa di Halit per festeggiare il loro fidanzamento, Ender si presenta all’improvviso dicendo a Sahika che Halit non vuole più divorziare da Yildiz e la donna si vendica dicendo a tutti che Yigit è figlio di Ender e Kaya, che lei lo ha abbandonato appena nato e che Yigit ha sposato Lila. Kaya si arrabbia con Ender perchè non gli aveva mai detto di aver avuto un figlio. Kaya e Yigit vanno a vivere insieme. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 47 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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