Foqus ospita il XVI Rapporto Civita | giovani cultura e benessere al centro del dibattito

Lunedì 25 maggio alle ore 11, Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli, ospiterà la presentazione del XVI Rapporto Civita intitolato “Semi di futuro. Giovani, cultura e benessere”. Questa tappa del roadshow si concentra su tematiche legate alle nuove generazioni, alla cultura e all’impatto sul benessere. L’evento si svolgerà a Napoli e vedrà la partecipazione di relatori e rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto. La presentazione si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate all’analisi delle dinamiche sociali e culturali della regione.

Al via a Napoli Tennis & Friends Campania: tre giorni di prevenzione gratuita tra sport, salute, solidarietà e divertimento Sanità 4.0, Algoritmi in radiologia: carichi di lavoro ridotti dell’80% È Napoli la nuova tappa del roadshow di presentazione del XVI Rapporto Civita “Semi di futuro. Giovani, cultura e benessere”, che verrà ospitata lunedì 25 maggio da Foqus – Fondazione Quartieri Spagnoli alle ore 11. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo A Napoli il Forum nazionale sulla biodiversità: Serve una nuova alleanza. Tabacco, dalla filiera italiana sos al Governo: Alt alla revisione Ue,. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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