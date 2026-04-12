A Quarrata il 19 aprile alle 16:30, il circolo Arci in via Galilei 13 ospiterà un evento dedicato alla discussione sulla sovranità. La giornata vedrà coinvolti vari relatori e partecipanti che affronteranno i temi legati alla cultura sovranista e alle sue implicazioni sul sistema politico e sociale. L’iniziativa si inserisce in un calendario di incontri pubblici dedicati ai temi di attualità.

Il prossimo 19 aprile, alle ore 16.30, il circolo Arci situato in via Galilei 13 a Quarrata diventerà il centro di un confronto e culturale incentrato sul tema della sovranità. L’evento, organizzato da Democrazia Sovrana Popolare, vedrà la presentazione del volume intitolato Cultura Sovranista, curato da Antonello Cresti, saggista e membro dell’ufficio nazionale della stessa sigla, insieme a Marco Rizzo e Francesco Toscano. Un dialogo tra identità territoriale e visione politica nazionale. L’incontro non si limiterà alla semplice esposizione del testo, ma si strutturerà come un dibattito aperto con la partecipazione di figure chiave della coordinazione provinciale di Democrazia Sovrana Popolare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quarrata al centro del dibattito: la cultura sovranista sfida il sistema

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