Giovani e lavoro un tema urgente al centro del dibattito con Nannicini

Lunedì 30 marzo alle 17.45, presso il centro culturale NuovoProgetto, si terrà l'incontro intitolato “Giovani e lavoro”. L'evento è promosso dall'organizzazione e si concentrerà sulla questione dell'occupazione giovanile. L'appuntamento si svolgerà a Bergamo e mira a discutere delle sfide legate alla ricerca di un impiego tra i giovani.

L’incontro, in programma per il 30 marzo, metterà in dialogo giovani lavoratori sul tema della precarietà e della “fuga di cervelli” Bergamo. Lunedì 30 marzo, alle 17.45, si terrà l’incontro “Giovani e lavoro” promosso dal centro culturale NuovoProgetto. L’appuntamento avrà luogo in Sala Ferruccio Galmozzi in via, Torquato Tasso 4 a Bergamo. Sarà un momento di confronto, al cui centro saranno messi lavoro, prospettive e proposte legislative per le nuove generazioni. L’iniziativa si inserisce nel ciclo “La cura riformista”, ispirato al pensiero di Giacomo Matteotti. Il tema affrontato risulta essere sempre più urgente, se si considera che l’Italia è di gran lunga la peggiore in Europa per reddito e lavoro a danno delle giovani generazioni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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