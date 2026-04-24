Per il venticinquesimo anniversario, la terrazza Calabritto ha deciso di devolvere gli incassi del 1° maggio a un’associazione che si occupa di sostenere bambini e giovani con disabilità cognitive a Napoli. La scelta mira a sostenere progetti dedicati a questa comunità, che riceveranno un contributo diretto dai fondi raccolti durante la giornata. L’evento si inserisce nelle iniziative di solidarietà promosse dall’area.

Gli incassi del 1° maggio saranno devoluti all’Associazione Argo che aiuta a Napoli i bambini e i giovani con disabilità cognitive. Terrazza Calabritto compie 25 anni di attività e celebra le sue nozze d’argento con l’eccellenza gastronomica nel segno della solidarietà: il prossimo venerdì 1° maggio, giorno del compleanno della società di ristorazione e del ristorante doc della famiglia Politelli di piazza Vittoria a Napoli, l’intero incasso della giornata sarà infatti devoluto al sostegno di ragazzi in difficoltà, a testimonianza del legame profondo tra Terrazza Calabritto e la città di Napoli. I fondi, secondo una intesa siglata con...🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Terrazza Calabritto 25 anni nel segno della solidarietà

Notizie correlate

Terrazza Calabritto celebra 25 anni di attività con una serata nel segno della solidarietàTerrazza Calabritto compie 25 anni di attività e celebra le sue nozze d’argento con l’eccellenza gastronomica nel segno della solidarietà: il...

Terrazza Calabritto, un tocco di Napoli all’Assemblea della Lega di Serie AL’eccellenza gastronomica napoletana è stata ieri a Milano fra i protagonisti dell’Assemblea Straordinaria della Lega di Serie A che ha sancito...

Altri aggiornamenti

Terrazza Calabritto, 25 anni nel segno della solidarietàTerrazza Calabritto compie 25 anni di attività e celebra le sue nozze d’argento con l’eccellenza gastronomica nel segno della solidarietà: il prossimo venerdì ... napolivillage.com

Terrazza Calabritto celebra 25 anni di attività con una serata nel segno della solidarietàTerrazza Calabritto compie 25 anni di attività e celebra le sue nozze d’argento con l’eccellenza gastronomica nel segno della solidarietà: il prossimo venerdì 1° maggio, giorno del compleanno della so ... napolitoday.it