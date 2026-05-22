Fondi per sagre visite guidate e accoglienza | ecco il bando da 500mila euro per le pro loco pugliesi

La Regione Puglia ha annunciato un bando da 500mila euro destinato alle associazioni turistiche pro loco. Il finanziamento mira a sostenere iniziative come sagre, visite guidate e attività di accoglienza, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio locale. Le risorse sono destinate a enti che si occupano di attività di promozione e sviluppo turistico nelle diverse zone della regione. La raccolta delle domande è aperta e le associazioni interessate possono presentare la propria richiesta entro i termini stabiliti.

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