Fondi per sagre visite guidate e accoglienza | ecco il bando da 500mila euro per le pro loco pugliesi
La Regione Puglia ha annunciato un bando da 500mila euro destinato alle associazioni turistiche pro loco. Il finanziamento mira a sostenere iniziative come sagre, visite guidate e attività di accoglienza, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio locale. Le risorse sono destinate a enti che si occupano di attività di promozione e sviluppo turistico nelle diverse zone della regione. La raccolta delle domande è aperta e le associazioni interessate possono presentare la propria richiesta entro i termini stabiliti.
La Regione Puglia mette in campo 500mila euro per sostenere le associazioni turistiche pro loco che promuovono e valorizzano il territorio locale. Con la determina dirigenziale approvata dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, è stato pubblicato l'Avviso. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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