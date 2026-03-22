Bando servizio civile 2026 – Pro Loco Manfredonia

È stato pubblicato il bando per il servizio civile 2026 promosso dalla Pro Loco di Manfredonia. Il progetto è rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni interessati a partecipare a iniziative di promozione territoriale e di supporto alle attività locali. Chi desidera candidarsi può presentare domanda entro i termini stabiliti dal bando. La selezione coinvolge i candidati che rispondono ai requisiti richiesti.

L’Associazione Pro Loco Manfredonia, in collaborazione con Servizio Civile Universale e UNPLI, offre nuove opportunità per vivere un’esperienza formativa e di crescita personale all’insegna del senso civico. Come partecipare: Presenta la tua domanda esclusivamente online tramite la piattaforma DOL: https:domandaonline.serviziocivile.it Non perdere questa occasione per crescere, formarti e contribuire attivamente alla tua comunità! . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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