È iniziata la stagione delle sagre con la festa dei fiori che apre il calendario a Castel del Rio. La Pro Loco Alidosiana sta preparando gli eventi per il 2026, lavorando intensamente nelle settimane precedenti. La loro attività si concentra sulla pianificazione delle manifestazioni che si terranno nel prossimo anno, senza ancora averle rese pubbliche ufficialmente.

Sono settimane di lavoro sottotraccia per la Pro Loco Alidosiana, impegnata a dare forma alla programmazione delle feste e sagre di questo 2026 a Castel del Rio. Un cartellone che, alle latitudini dell’alta valle del Santerno, muove una bella fetta dell’impatto turistico e ricettivo con evidenti riflessi anche in ambito economico. Già, una serie di appuntamenti consolidati che fanno da traino a tante attività locali e alimentano il meccanismo virtuoso di investimenti a beneficio della comunità effettuati dall’associazione. Una vigilia di preparativi carica di aspettative quando manca poco più di un mese al primo atto: "Con l’edizione numero 33 della Festa dei Fiori del 25 aprile che, in parallelo alle celebrazioni locali della Liberazione, aprirà il calendario anticipa Paolo Franceschi, presidente della Pro Loco Alidosiana –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Comincia la stagione delle sagre. Pro Loco Alidosiana in fermento. La festa dei fiori apre il calendario

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