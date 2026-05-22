Fondi per l' apprendistato duale in Piemonte | la Regione investe 2,6 milioni di euro
La regione Piemonte ha deciso di destinare 2,6 milioni di euro per sostenere l’apprendistato duale di primo livello nel periodo 2026-2028. Questa cifra viene allocata per finanziare l’offerta formativa rivolta ai giovani che intendono partecipare a percorsi di formazione e lavoro contemporaneamente. Le risorse si aggiungono alle iniziative già in corso per incentivare l’alternanza scuola-lavoro e rafforzare il sistema di formazione professionale regionale. La decisione si inserisce nel quadro delle politiche regionali di sviluppo e occupazione.
La regione Piemonte ha stanziato 2,6 milioni di euro per finanziare l'offerta formativa in apprendistato duale di primo livello per il triennio 2026-2028. Le risorse, che provengono dal programma regionale del fondo sociale europeo plus (Pr Fse+) 2021-2027, servono a sostenere i percorsi che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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