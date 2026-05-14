Scuola e azienda nello stesso percorso | in Puglia al via la sperimentazione dell’apprendistato duale

In Puglia, a partire dal prossimo anno scolastico, entrerà in vigore la prima sperimentazione regionale dell’apprendistato duale di primo livello nelle scuole superiori. La novità riguarda un percorso formativo che coinvolge sia il settore scolastico che quello aziendale, con l’obiettivo di integrare l’istruzione con l’esperienza sul campo. La sperimentazione mira a creare un collegamento più diretto tra formazione e mercato del lavoro, coinvolgendo studenti e aziende in un percorso condiviso.

Dal prossimo anno scolastico in Puglia prenderà avvio la prima sperimentazione regionale dell’apprendistato duale di primo livello nelle scuole superiori. Il progetto, denominato “Scuola per il lavoro”, è stato approvato dalla Regione Puglia ed è frutto della collaborazione tra Assessorato allo Sviluppo economico, INPS, Ufficio scolastico regionale e ARPAL. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

A scuola di mattina, in azienda il pomeriggio (con contratto e stipendio): la Puglia sperimenta l'apprendistato 'duale'Prenderà il via a partire dal prossimo anno scolastico, in Puglia, l'apprendistato 'duale'.

Apprendistato duale in Puglia: parte il progetto “Scuola per il Lavoro”. Contratto in azienda per gli studenti di istituti tecnici e professionaliStudiare e contemporaneamente imparare una professione sul campo, con una retribuzione, arrivando a conseguire regolarmente il diploma.

Temi più discussi: Blog | La cassa in azienda non si guarda nello specchietto: si guida con il budget; Educazione alla Salute, a Livorno 90 docenti a lezione di consapevolezza e mindfulness per il progetto La Scuola che fa bene; L’igiene delle mani si impara a scuola: tre istituti coinvolti; Apre Casa Manteco, spazio che racconta un’azienda, la sua storia e il suo territorio.

#maacheserve - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Scuola, i libri per i figli dei dipendenti li paga l'azienda: i soldi nello stipendio. «Un sostegno concreto e immediato per le famiglie»«Quella pagella scelta come documento al posto del passaporto, attestava la sua volontà di dirci che era una brava persona, che era assetato di vita. E invece noi abbiamo affogato la sua voglia di ... leggo.it

Decreto Pnrr-Scuola, in azienda già a 15 anni. L'opposizione insorgeE nel dir questo, cita tragedie come quelle che hanno colpito proprio studenti in alternanza come Giuseppe Lenoci e Lorenzo Parelli. Anche i sindacati, nelle varie audizioni in Commissione, hanno ... ansa.it