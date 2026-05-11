A scuola di mattina in azienda il pomeriggio con contratto e stipendio | la Puglia sperimenta l' apprendistato ' duale'
A partire dal prossimo anno scolastico in Puglia prenderà il via un progetto sperimentale di apprendistato chiamato 'duale'. La misura coinvolgerà due istituti scolastici per ogni provincia della regione e prevede che gli studenti alternino le lezioni in aula con un’esperienza lavorativa in azienda, con contratto e stipendio. La sperimentazione mira a integrare formazione e lavoro attraverso un percorso condiviso tra scuola e imprese.
Prenderà il via a partire dal prossimo anno scolastico, in Puglia, l'apprendistato 'duale'. Si tratta di un progetto sperimentale che inizialmente coinvolgerà due istituti scolastici per ogni provincia. L'obiettivo è integrare i percorsi di formazione e lavoro, dando la possibilità agli studenti.🔗 Leggi su Baritoday.it
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