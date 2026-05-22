Follia a Monza esplode colpi di arma da fuoco senza motivo nelle ore serali | 37enne denunciato

Nelle ore serali a Monza, la Polizia è intervenuta in seguito a segnalazioni di residenti per esplosioni di colpi di arma da fuoco all’interno di un condominio. Durante le verifiche, è stato denunciato un uomo di 37 anni e sono state sequestrate 73 cartucce. Non sono state trovate motivazioni apparenti per i colpi esplosi, e le autorità stanno portando avanti le indagini per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

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Un cittadino è stato denunciato a Monza, dove sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco in un contesto residenziale, generando allarme tra i residenti. L’intervento è stato effettuato nella serata di mercoledì 20 maggio, a seguito di numerose segnalazioni per forti esplosioni e ritrovamento di bossoli nel cortile condominiale. Le indagini e le segnalazioni dei cittadini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che, nei giorni precedenti, diversi abitanti del quartiere avevano contattato il Numero Unico di Emergenza 112 per segnalare ripetuti episodi di esplosioni di colpi d’arma da fuoco, soprattutto nelle ore serali. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Follia a Monza, esplode colpi di arma da fuoco senza motivo nelle ore serali: 37enne denunciato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Agguato a Ponticelli: uomo ucciso a colpi di arma da fuocoUn uomo di 51 anni è stato ucciso la scorsa notte a Ponticelli, quartiere nell’area orientale di Napoli, colpito da colpi di arma da fuoco mentre si... Agguato a Marano di Napoli, 43enne ferito a colpi d’arma da fuocoL’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da quattro proiettili mentre si trovava in auto, a Marano di Napoli.