Agguato a Ponticelli | uomo ucciso a colpi di arma da fuoco

Nella notte a Ponticelli, un quartuniere nella zona orientale di Napoli, un uomo di 51 anni è stato vittima di un agguato. Mentre si trovava a bordo di un furgone in via Cupa Vicinale Pepe, è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. L’intervento delle forze dell’ordine è scattato immediatamente, ma l’uomo è deceduto sul posto. La scena è stata isolata in attesa delle indagini.

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Un uomo di 51 anni è stato ucciso la scorsa notte a Ponticelli, quartiere nell’area orientale di Napoli, colpito da colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un furgone in via Cupa Vicinale Pepe. La vittima è deceduta all’ospedale del Mare. Indaga la Squadra mobile. Sangue nella notte a Napoli. Un uomo è stato ucciso nel quartiere di Ponticelli, colpito da colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un furgone in via Cupa Vicinale Pepe. Antonio Musella, 51 anni, è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale del Mare. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia di Stato, la vittima è stata raggiunta da più colpi di arma da fuoco mentre era a bordo del veicolo.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Agguato a Ponticelli: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Agguato mortale in pieno giorno: ucciso Salvatore de Marco Notizie correlate Agguato di Santo Stefano a Triggiano, uomo colpito da 3 colpi d’arma da fuoco al torace: aggressore arrestatoEseguito un arresto a Triggiano (Bari) per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco. Omicidio a Foggia: uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in via CaraccioloUn uomo incensurato è stato ucciso questa sera a Foggia, in via Caracciolo, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco. Argomenti più discussi: Napoli, agguato nella notte a Ponticelli: morto un 51enne; Agguato a Napoli, spari nella notte a Ponticelli: Antonio Musella ucciso mentre era in macchina; Agguato Ponticelli con omicidio, crivellato di proiettili 'o muccuso' Antonio Musella; Omicidio a Napoli, Antonio Musella ucciso a colpi di pistola a Ponticelli mentre era in auto. Napoli, agguato nella notte nel Lotto 6 di Ponticelli, crivellato di proiettili Antonio Musella detto o' muccuso x.com Omicidio a Taranto, vittima aggredita forse dopo discussione in un bar reddit Agguato a Napoli, spari nella notte a Ponticelli: Antonio Musella ucciso mentre era in macchinaNon c’è pace per la martoriata periferia est di Napoli. A poco più di un mese di distanza dalla morte violenta dell’innocente Fabio Ascione, Ponticelli fa registrare ... ilmattino.it