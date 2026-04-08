Agguato a Marano di Napoli 43enne ferito a colpi d’arma da fuoco

Un uomo di 43 anni è stato colpito da quattro proiettili mentre si trovava in auto a Marano di Napoli. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, ha riportato ferite da arma da fuoco ed è stata trasportata in ospedale. L'agguato si è verificato nel pomeriggio, ma al momento non ci sono dettagli sulle circostanze o sull’eventuale movente. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da quattro proiettili mentre si trovava in auto, a Marano di Napoli. Non è in pericolo di vita. Un uomo di 43 anni è rimasto ferito in un agguato avvenuto nella tarda serata di ieri a Marano di Napoli. L’episodio si è verificato intorno alle 23.30 in via Castel Belvedere, dove i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Secondo una prima ricostruzione, ignoti avrebbero esploso diversi colpi contro la vittima, un uomo del posto già noto alle forze dell’ordine, per poi darsi alla fuga. Il 43enne si trovava a bordo della propria auto quando è stato raggiunto da quattro proiettili, che lo hanno colpito alle gambe e a un gluteo. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Agguato a Marano di Napoli, 43enne ferito a colpi d’arma da fuoco Napoli, agguato a colpi di arma da fuoco: un morto e un feritoLa quiete serale di Arzano è stata squarciata dal fragore dei proiettili in quello che appare come un agguato di chiara matrice camorristica. Agguato a Marano di Napoli, esplosi colpi di arma da fuoco: si indagaSecondo le prime informazioni, ancora frammentarie, i colpi sarebbero stati indirizzati contro una persona non ancora identificata. Temi più discussi: Agguato nella notte, gambizzato un uomo: corsa in ospedale; Agguato a Marano, gli sparano quattro volte: 43enne ferito; Marano, agguato in strada: ferito pregiudicato: Regolamento di conti per droga; Esclusiva. Agguato a Mugnano: 26enne ferito a colpi di pistola. Pasquale Castaldo è la vittima della gambizzazione. Agguato nella notte: 43enne ferito a colpi di pistolaMARANO - Spari nella tarda serata a Marano di Napoli, dove intorno alle 23.30 i carabinieri sono intervenuti in via Castel Belvedere dopo una segnalazione Agguato nella notte: 43enne ferito a colpi di ... marigliano.net Agguato a Marano, 43enne in auto ferito con 4 colpi di pistolaUn 43enne di Marano (Napoli) è stato ferito ieri sera mentre era in auto in via Castel Belvedere; l'uomo, trasportato all'ospedale di Giugliano, non è ... fanpage.it https://www.binews.it/attualita/marano-di-napoli-agguato-nella-notte-43enne-ferito-a-colpi-di-pistola/ - facebook.com facebook