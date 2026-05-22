A Monza, due imprenditori sono stati sottoposti a indagini dopo una fuga pericolosa che ha coinvolto un veicolo in transito. Durante l'inseguimento, il conducente ha dichiarato di non voler fermarsi, affermazione che ha alimentato le indagini. In seguito alla vicenda, sono stati sequestrati coltelli e tirapugni, mentre la patente dell'uomo alla guida è stata ritirata. La polizia ha fermato i due individui e proseguito con le verifiche sulle loro responsabilità.

A Monza, nel pomeriggio del 20 maggio 2026, un uomo e una donna, entrambi imprenditori, sono stati fermati dalla Polizia di Stato dopo una fuga ad alta velocità per le vie cittadine, culminata con la contestazione di reati legati alla guida pericolosa e al porto ingiustificato di armi. L’inseguimento per le vie di Monza Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un normale servizio di pattugliamento del territorio da parte degli agenti della Questura di Monza e della Brianza, appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel primo pomeriggio del 20 maggio 2026, intorno alle 15. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Folle fuga a Monza di una coppia di imprenditori, la frase choc del conducente: “Non mi andava di fermarmi”

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