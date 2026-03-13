Milito saluta i tifosi nerazzurri | Vi penso sempre e sarete sempre nel mio cuore

L'ex calciatore, noto per aver indossato la maglia nerazzurra, ha rivolto un messaggio ai tifosi durante un evento pubblico. In occasione di un saluto ufficiale, ha dichiarato di pensare spesso ai sostenitori e di considerarli parte importante della sua carriera. Le sue parole sono state rivolte a chi lo ha seguito durante le sue stagioni in squadra e ai fan presenti.

Inter News 24 . Segui le ultimissime sui nerazzurri. Il cuore pulsante di Milano è tornato a battere forte per due leggende assolute della storia nerazzurra. Nelle ultime ore, la sede di viale della Liberazione ha ospitato due icone del Triplete: Diego Milito, l’ eroico centravanti argentino che con la sua doppietta a Madrid ha firmato la Champions League del 2010, e Walter Samuel, il difensore insuperabile soprannominato “The Wall” per la sua capacità di sbarrare la strada a ogni avversario. Il messaggio del “Principe” ai tifosi. Diego Milito, attualmente presidente del Racing Club de Avellaneda, ha voluto dedicare parole cariche d’amore al popolo della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Milito saluta i tifosi nerazzurri: «Vi penso sempre e sarete sempre nel mio cuore» Articoli correlati Frey sulla Fiorentina: «Loro per sempre nel mio cuore! Io come uomo società? Penso che…»Sebastian Frey torna a parlare di Fiorentina e lo fa per chiarire alcune voci che negli ultimi giorni avevano acceso l’entusiasmo – e la curiosità –... Inzaghi fa impazzire i tifosi interisti: «Questa partita rimarrà sempre nel mio cuore» Vicario Inter, pronto l’assalto nerazzurro al portiere del Tottenham per il dopo Sommer.