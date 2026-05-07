Beccalossi Bonazzoli | Rimarrà per sempre nel mio cuore

Un ex calciatore ha espresso un ricordo affettuoso di un compagno scomparso, affermando che rimarrà per sempre nel suo cuore. Ha aggiunto che il suo unico rammarico è non aver più la possibilità di vederlo giocare e di averlo accanto. Le sue parole sono state condivise pubblicamente, evidenziando un legame profondo e duraturo con la persona scomparsa.

“Evaristo rimarrà per sempre nel mio cuore. L’unico grande rammarico è non averlo più con noi e non averlo visto giocare. Era una persona squisita, soprattutto con i giovani; aveva sempre una parola di conforto o scherzosa per metterti sempre a tuo agio. Il suo ricordo vivrà sempre dentro di me”. Queste le parole con cui Federico Bonazzoli, attaccante della Cremonese, ha ricordato Evaristo Beccalossi dopo la visita alla camera ardente. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Beccalossi, Bonazzoli: "Rimarrà per sempre nel mio cuore" Notizie correlate Milito saluta i tifosi nerazzurri: «Vi penso sempre e sarete sempre nel mio cuore»di Redazione Inter News 24Milito saluta i tifosi nerazzurri: «Vi penso sempre e sarete sempre nel mio cuore». Toko Shengelia: "Il vostro affetto resterà per sempre nel mio cuoreIn occasione della partita tra i V-Nere e Barcellona, un atleta georgiano ha espresso pubblicamente gratitudine verso la Virtus Bologna e verso i...