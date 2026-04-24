Sole e caldo per il fine settimana massime fino a 26 gradi

Il fine settimana sarà caratterizzato da sole e temperature elevate, con massime che raggiungeranno i 26 gradi. Le previsioni indicano tempo stabile e soleggiato, grazie a un’ampia zona di alta pressione che interessa l’Europa centro-occidentale. Questa condizione atmosferica favorisce un aumento delle temperature rispetto ai giorni precedenti, mantenendo condizioni climatiche favorevoli per le attività all’aperto.

Oggi e nel fine settimana tempo stabile e soleggiato grazie a un’ampia area di alta pressione sull’Europa centro-occidentale, che porterà un nuovo aumento delle temperature. Con l’inizio della prossima settimana indebolimento dell’alta pressione per infiltrazioni di aria più umida da nord, accompagnate da un graduale calo termico. Le previsioni del tempo a cura di Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo. Venerdì 24 aprile 2026 Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. Temperature: Minime in lieve aumento (811°C), massime in aumento (2426°C). Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord. Sabato 25 aprile 2026 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque salvo qualche annuvolamento pomeridiano sui rilievi nel pomeriggio, senza piogge.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Weather Radar: March 26, 2026

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