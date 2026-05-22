Tutti gli attivisti italiani della Flotilla sono rientrati nelle proprie città. Gli ultimi due sono arrivati nella notte all'aeroporto di Malpensa. I membri del gruppo hanno dichiarato di sentirsi molto provati dopo l'esperienza. La loro partenza segna la conclusione di una missione di solidarietà che ha coinvolto diversi paesi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora fornito dettagli sui motivi del loro rientro o sulle condizioni di salute dei partecipanti.

AGI - Gli ultimi due attivisti della Flotilla sono arrivati nella notte all'aeroporto di Malpensa. "Hanno raccontato che sono stati trattati in modo abominevole " dalle forze israeliane e "hanno visto trattare in maniera atroce anche delle donne, che hanno subito pesantissime violenze e molestie sessuali ", racconta all'AGI Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla. Gli attivisti della Flotilla: "Contro di noi taser e proiettili di gomma" . " Hanno parlato dell’uso di taser, proiettili di gomma. Francamente li ho visti tanto provati. Non so quanto ci vorrà loro per superare questa esperienza, se mai la supereranno", aggiunge. La gran parte degli attivisti sono atterrati ieri pomeriggio a Malpensa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Flotilla, rientrati tutti gli attivisti italiani: "Siamo molto provati"

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