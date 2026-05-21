Flotilla rientrati a Fiumicino alcuni attivisti italiani – La diretta

Alcuni attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla sono tornati in Italia e sono atterrati all'aeroporto di Fiumicino. Nei giorni precedenti, erano stati fermati da forze israeliane mentre si trovavano in acque internazionali e successivamente trasferiti in carceri israeliane. Dopo aver trascorso alcuni giorni in custodia, sono stati rilasciati e ora sono di nuovo nel paese. La vicenda ha suscitato diverse reazioni, anche in relazione a un video del ministro israeliano.

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Alcuni attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati nei giorni scorsi da Israele in acque internazionali e portati in carceri israeliane, dopo le polemiche per il video del ministro Ben Gvir, e il successivo rilascio, sono rientrati in Italia, all’aeroporto di Fiumicino. Il deputato del M5S, Dario Carotenuto, e il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, sono stati accolti da amici e familiari con lunghi abbracci. Flotilla, tutte le notizie di oggi 21 maggio Inizio diretta: 210526 09:25 Fine diretta: 210526 20:00 09:31 210526 Mantovani: "Io e Carotenuto picchiati, tenuti in manette e catene" “Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte, altri hanno preso molte più botte di noi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, rientrati a Fiumicino alcuni attivisti italiani – La diretta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla, rientrati a Fiumicino gli attivisti italiani – La direttaAlcuni attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati nei giorni scorsi da Israele in acque internazionali e portati in carceri israeliane,... Leggi anche: Fiumicino, atterra il primo charter: rientrati 127 italiani bloccati nel Golfo Flotilla, rientrati a Fiumicino gli attivisti italiani – La direttaGli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla, fermati nei giorni scorsi da Israele in acque internazionali e portati in carceri israeliane, dopo le ... lapresse.it Flotilla, l’arrivo a Fiumicino di Mantovani (inviato del Fatto): l’abbraccio coi colleghi e gli amici – VideoIl giornalista del Fatto, fermato e picchiato dall'esercito israeliano sulla Flotilla, è atterrato a Fiumicino. ilfattoquotidiano.it