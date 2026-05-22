Nella notte, gli attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla per Gaza sono rientrati nelle città di Roma e Milano dopo essere stati trattenuti e successivamente rilasciati dalle autorità israeliane. Secondo quanto riferito, durante il fermo sono stati segnalati episodi di violenza fisica e abusi sessuali. Le autorità italiane hanno confermato il rientro e stanno facendo ulteriori verifiche sui fatti denunciati dagli attivisti. La vicenda ha suscitato attenzione a livello internazionale.

Nella notte sono rientrati a Roma e Milano gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza, fermati e poi rilasciati dalle autorità israeliane. Le immagini durissime arrivate nelle ore della detenzione hanno suscitato aspre reazioni da parte di tutti gli esponenti politici del nostro Paese, a cominciare dal duro messaggio inviato dal Quirinale. I racconti degli attivisti sono pesanti. Numerose e di vario genere le violenze che sarebbero state loro inflitte durante il fermo e il trasferimento. “Noi siamo stati sotto tiro sin dalle fasi dell’abbordaggio, almeno due persone sono state colpite dai cecchini che prendevano la mira per fare male”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Flotilla, rientrati gli attivisti italiani rilasciati: “Botte e abusi sessuali”

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