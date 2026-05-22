Gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza sono tornati a Roma e sono atterrati ieri sera all'aeroporto di Fiumicino dopo essere stati rilasciati dal governo israeliano. La loro partenza dalla regione è avvenuta dopo un periodo di detenzione, senza ulteriori dettagli sul numero di persone coinvolte o sulle circostanze del rilascio. La notizia è stata comunicata ufficialmente senza indicazioni su eventuali dichiarazioni o reazioni da parte degli attivisti.

Sono rientrati ieri sera a Fiumicino gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla per Gaza rilasciati dal governo israeliano. Il volo dei connazionali era decollato da Istanbul, snodo logistico dove gli attivisti erano giunti nel tardo pomeriggio a bordo di uno dei tre voli charter della Turkish Airlines partiti da Eilat. A bordo di questi velivoli viaggiavano tutti i partecipanti della spedizione internazionale, provenienti da diversi Paesi, fermati nei giorni scorsi dalle forze di sicurezza israeliane. I primi a fare ritorno in Italia, già nella mattinata di ieri per via aerea passando da Atene, erano stati Alessandro Mantovani, giornalista de “Il Fatto Quotidiano”, e Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, che avevano seguito e partecipato in prima persona alle tappe della Flotilla. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Arrivati a Roma gli attivisti italiani della Flotilla per Gaza, rilasciati da Israele

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