L’Unione Europea ha deciso di non imporre sanzioni generali contro Israele, ma ha annunciato misure mirate contro il ministro israeliano. La decisione arriva dopo le accuse di torture rivolte agli attivisti della Flotilla da parte dell’esercito israeliano, che sono state definite da alcuni come peggiori di quelle subite a Guantanamo. Solo il ministro Ben Gvir sarà soggetto a sanzioni “ad personam”, senza coinvolgere altre figure o enti dello Stato.

Una sanzione “ad personam” per le torture subite dagli attivisti della Flotilla da parte dell’esercito israeliano: il solo il ministro Ben Gvir, naturalmente. A proporre le sanzioni “mirate” ieri durante la riunione dei Rappresentanti Permanenti dei 27 era stata l’Italia, la quale aveva richiesto che la proposta sia discussa al Consiglio Affari Esteri del 15 giugno. Mentre le annunciate sanzioni contro un gruppo di coloni israeliani responsabili di atti di violenza saranno formalmente approvate la prossima settimana. L’Ue sanziona tutti, tranne Israele. Insomma, l’Ue ha deciso di sanzionare tutti, tranne lo Stato di Israele. L’unico che avrebbe avuto senso colpire. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Flotilla, l’Ue grazia ancora Israele e promette sanzioni solo contro Ben Gvir. Gli attivisti: “La prigionia? Peggio che a Guantanamo”

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