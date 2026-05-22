Flotilla l’Ue dice sì alle sanzioni chieste da Tajani contro Ben-Gvir
L'Unione europea ha deciso di avviare un'analisi sulle possibili sanzioni nei confronti del ministro israeliano della Sicurezza nazionale, in risposta alla richiesta del ministro degli Esteri italiano. La richiesta è arrivata dopo la diffusione di un video che coinvolge attivisti della Flotilla. La decisione dell'UE riguarda l'apertura di un procedimento di valutazione, senza ancora arrivare a sanzioni concrete. La questione è stata affrontata nel corso delle ultime riunioni tra i rappresentanti europei.
L’ Unione europea ha accolto la richiesta del ministro degli Esteri Antonio Tajani di valutare sanzioni contro il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir dopo la pubblicazione del video sugli attivisti della Flotilla. Al Coreper di oggi, la riunione di dei Rappresentanti permanenti dell’Ue, la proposta ha ricevuto il sostegno anche di altri Stati membri e sarà discussa nelle prossime riunioni dei ministri degli Esteri Ue. Il Servizio europeo per l’Azione esterna (Seae), sotto la guida dell’ Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas, ha confermato di aver accettato la richiesta di Tajani di lavorare a sanzioni contro Ben Gvir, senza entrare nella tempistica. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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