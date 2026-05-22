Flotilla l’Ue dice sì alle sanzioni chieste da Tajani contro Ben-Gvir

L'Unione europea ha deciso di avviare un'analisi sulle possibili sanzioni nei confronti del ministro israeliano della Sicurezza nazionale, in risposta alla richiesta del ministro degli Esteri italiano. La richiesta è arrivata dopo la diffusione di un video che coinvolge attivisti della Flotilla. La decisione dell'UE riguarda l'apertura di un procedimento di valutazione, senza ancora arrivare a sanzioni concrete. La questione è stata affrontata nel corso delle ultime riunioni tra i rappresentanti europei.

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