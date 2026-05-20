Ravetto lascia la Lega | vado con Vannacci Lei non ci merita

Un nuovo volto entra nel partito di Vannacci, proveniente dalla Lega, annunciando il suo passaggio attraverso un messaggio diretto. La figura, finora nota all’interno della politica, ha deciso di abbandonare la propria precedente collocazione per unirsi a Futuro Nazionale. La comunicazione pubblica dell’addio e dell’arrivo ha attirato l’attenzione su questa transizione. La novità si inserisce in un contesto di cambiamenti all’interno del panorama politico di riferimento.

C'è una new entry per Futuro Nazionale. E questa volta a varcare la soglia del partito di Roberto Vannacci è una figura molto riconoscibile che arriva direttamente dalle file della Lega. Laura Ravetto (nella foto), fino a oggi responsabile del dipartimento Pari opportunità, lascia il partito di Matteo Salvini. L'annuncio è arrivato dallo stesso generale, che ha accolto la parlamentare parlando di «una personalità politica di consolidata esperienza», con cinque legislature alle spalle e incarichi di peso nei governi di centrodestra. La formalizzazione del passaggio avverrà domani a Salsomaggiore Terme, durante l'evento «Guerra e Pace», ma la decisione era nell'aria da settimane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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