Flotilla l’ira di De Luca | Sanzioni a tutto Israele solo a Ben Gvir non servono Rispondere con le armi al banditismo e ai delinquenti mascherati

Da ilfattoquotidiano.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governatore regionale ha espresso forte indignazione riguardo alla situazione in Medio Oriente, chiedendo sanzioni contro Israele e sottolineando che alcune misure non sarebbero efficaci contro figure come Ben Gvir. Ha dichiarato che bisogna rispondere con le armi al banditismo e ai delinquenti mascherati, e ha criticato la mancanza di azioni concrete da parte dell’Europa. Le sue parole si sono concentrate sulla necessità di intervenire per fermare le violenze e il proseguimento delle operazioni militari nella zona di Gaza.

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“Ci sono due misure necessarie da prendere contro Israele. Senza queste, i criminali israeliani continueranno ad essere sempre più criminali, il genocidio a Gaza proseguirà, l’arroganza militare e l’uso della forza continueranno e l’Europa dimostrerà di non avere né anima, né dignità”. Nella sua consueta diretta Facebook del venerdì, Vincenzo De Luca, in corsa per la poltrona di sindaco di Salerno con una coalizione di sette liste civiche, è intervenuto con toni durissimi sulla vicenda della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria intercettata dalle forze israeliane in acque internazionali. L’ex presidente della Regione Campania ha chiesto misure concrete contro Israele, sottolineando: “A queste riflessioni ci portano le vicende sconvolgenti che coinvolgono interi popoli e intere aree del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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