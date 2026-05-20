Un video diffuso questa settimana mostra un funzionario israeliano insieme a attivisti provenienti dalla Flotilla, alcuni dei quali sono ammanettati, bendati e inginocchiati con il volto rivolto a terra. La clip ha suscitato forti reazioni sia all’interno di Israele che a livello internazionale, con critiche provenienti da diversi paesi. Nel frattempo, si sono verificati scontri tra il funzionario e un collega politico, mentre il governo italiano ha espresso preoccupazione per le immagini diffuse.

Roma, 20 maggio 2026 – Ammanettati, con le mani dietro la schiena, bendati, inginocchiati con la faccia a terra. Le immagini choc degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati da Israele hanno rapidamente fatto il giro del mondo e del web, soprattutto perché in mezzo a loro passa, irridendoli, il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. È stato lo stesso esponente dell'estrema destra a diffondere su X il video in cui dice: "Benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa, Israele vive!". E ancora, ricolto agli agenti: "Non preoccupatevi per le loro grida". Il filmato ha scatenato, tra gli altri, anche la reazione indignata del governo italiano (sono 29 i nostri connazionali in mano all'Idf, tra cui anche il deputato M5S Dario Carotenuto ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Israele, bufera sul video choc di Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla ammanettati e bendati. Lo scontro con Sa’ar, ira dell’Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, Ben-Gvir tra attivisti ammanettati e bendati: “Benvenuti in Israele”Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud...

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e ammanettati in un hangar del porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride: “Benvenuti in Israele”. Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: “Inaccettabile” | VIDEOBendati, in ginocchio e con le mani ammanettate dietro alla schiena: è il video shock, postato sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir, che...

Israele, bufera sul video choc di Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla ammanettati e bendati. Lo scontro con Sa’ar, ira dell’ItaliaLe immagini choc diffuse su X dallo stesso ministro dell’ultradestra. Tajani convoca l’ambasciatore: Filmato contro ogni elementare tutela della dignità umana. Schlein: Agire contro governo crimina ... quotidiano.net

Flotilla, Ben Gvir mostra in video gli attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati: Benvenuti in IsraeleIl ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati tra ieri e ... leggo.it