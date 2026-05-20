Israele bufera sul video choc di Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla ammanettati e bendati Lo scontro con Sa’ar ira dell’Italia

Da quotidiano.net 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video diffuso questa settimana mostra un funzionario israeliano insieme a attivisti provenienti dalla Flotilla, alcuni dei quali sono ammanettati, bendati e inginocchiati con il volto rivolto a terra. La clip ha suscitato forti reazioni sia all’interno di Israele che a livello internazionale, con critiche provenienti da diversi paesi. Nel frattempo, si sono verificati scontri tra il funzionario e un collega politico, mentre il governo italiano ha espresso preoccupazione per le immagini diffuse.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 20 maggio 2026 – Ammanettati, con le mani dietro la schiena, bendati, inginocchiati con la faccia a terra. Le immagini choc degli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati da Israele hanno rapidamente fatto il giro del mondo e del web, soprattutto perché in mezzo a loro passa, irridendoli, il ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. È stato lo stesso esponente dell'estrema destra a diffondere su X il video in cui dice: "Benvenuti in Israele, noi siamo i padroni di casa, Israele vive!". E ancora, ricolto agli agenti: "Non preoccupatevi per le loro grida". Il filmato ha scatenato, tra gli altri, anche la reazione indignata del governo italiano (sono 29 i nostri connazionali in mano all'Idf,  tra cui anche il deputato M5S Dario Carotenuto ). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

israele bufera sul video choc di ben gvir con gli attivisti della flotilla ammanettati e bendati lo scontro con sa8217ar ira dell8217italia
© Quotidiano.net - Israele, bufera sul video choc di Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla ammanettati e bendati. Lo scontro con Sa’ar, ira dell’Italia
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Flotilla, Ben-Gvir tra attivisti ammanettati e bendati: “Benvenuti in Israele”Il ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud...

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla bendati, inginocchiati e ammanettati in un hangar del porto di Ashdod. Il ministro Ben Gvir li deride: “Benvenuti in Israele”. Meloni e Tajani convocano l’ambasciatore: “Inaccettabile” | VIDEOBendati, in ginocchio e con le mani ammanettate dietro alla schiena: è il video shock, postato sui social dal ministro israeliano Ben-Gvir, che...

ben gvir israele bufera sul videoIsraele, bufera sul video choc di Ben-Gvir con gli attivisti della Flotilla ammanettati e bendati. Lo scontro con Sa’ar, ira dell’ItaliaLe immagini choc diffuse su X dallo stesso ministro dell’ultradestra. Tajani convoca l’ambasciatore: Filmato contro ogni elementare tutela della dignità umana. Schlein: Agire contro governo crimina ... quotidiano.net

ben gvir israele bufera sul videoFlotilla, Ben Gvir mostra in video gli attivisti in ginocchio, ammanettati e bendati: Benvenuti in IsraeleIl ministro della Sicurezza Nazionale di Israele Itamar Ben-Gvir ha visitato il porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati tra ieri e ... leggo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web