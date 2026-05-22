Un attivista francese ha mostrato ai giornalisti all’aeroporto i lividi sul suo corpo, riferendo di essere stato vittima di violenze e torture durante la detenzione in Israele. La Global Sumud Flotilla, un gruppo di attivisti arrivati in Turchia, ha denunciato di aver subito abusi mentre erano sotto custodia nel Paese mediorientale. Le immagini e le dichiarazioni sono state fornite durante un incontro con i media, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla atterrati in Turchia hanno denunciato di aver subito violenze e torture durante la detenzione in Israele e hanno mostrato ai giornalisti presenti all’aeroporto lividi su diverse parti del corpo. Alcuni sono arrivati in barella con segni di fratture. L’attivista francese Adrien Jouan a bordo della Lina Al Nablusi, ha fatto vedere la schiena ricoperta di segni viola. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, l’attivista francese Adrien Jouan mostra la schiena ricoperta di lividi: il video

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Flotilla, l'attivista francese mostra i lividi sulla schiena: Altri picchiati più forte di me

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