VIDEO | A Gaza mi sono sentito libero | il racconto di Vincenzo Fullone attivista della Freedom Flotilla tra resistenza e memoria

Un attivista coinvolto nella Freedom Flotilla ha condiviso la propria esperienza a Gaza, affermando di aver sentito una sensazione di libertà durante il suo soggiorno. Le sue parole si concentrano sulla dimensione umana della resistenza, della perdita e della speranza, offrendo un punto di vista personale su quanto accaduto. Il racconto si inserisce in un quadro più ampio di testimonianze che vanno oltre la narrazione del conflitto, puntando a mettere in luce il lato umano delle vicende.

Ci sono testimonianze che non si limitano a raccontare una guerra, ma che riescono a restituire il peso umano della resistenza, della perdita e della speranza. Quelle di Vincenzo Fullone, attivista della Freedom Flotilla, sono parole che attraversano il Mediterraneo con la forza di chi ha scelto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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