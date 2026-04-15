La schiena di Ruggeri ricoperta di acne in Atletico Madrid-Barcellona ha scatenato i complottisti
Durante la partita tra Atletico Madrid e Barcellona, una foto di Ruggeri con la schiena visibilmente coperta da macchie rosse ha attirato l'attenzione sui social. La scena è diventata virale e ha generato discussioni tra gli utenti, con alcuni sostenitori di teorie alternative. Tuttavia, fonti ufficiali hanno confermato che si tratta semplicemente di acne e non di altri problemi di natura medica o legale.
Dopo la super partita contro il Barcellona in Champions la foto della schiena di Ruggeri diventa virale: i segni rossi scatenano polemiche, ma si tratta soltanto di acne.🔗 Leggi su Fanpage.it
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