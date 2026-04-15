La schiena di Ruggeri ricoperta di acne in Atletico Madrid-Barcellona ha scatenato i complottisti

Durante la partita tra Atletico Madrid e Barcellona, una foto di Ruggeri con la schiena visibilmente coperta da macchie rosse ha attirato l'attenzione sui social. La scena è diventata virale e ha generato discussioni tra gli utenti, con alcuni sostenitori di teorie alternative. Tuttavia, fonti ufficiali hanno confermato che si tratta semplicemente di acne e non di altri problemi di natura medica o legale.