La procura di Roma sta esaminando i reati di tortura e violenza sessuale legati alla vicenda della Flotilla. Circa cinquanta attivisti coinvolti sono stati ricoverati a Istanbul, dove si trovano attualmente, a causa delle lesioni subite durante il periodo di detenzione in Israele. L'indagine si concentra sulle modalità di trattamento e sulle eventuali violazioni dei diritti degli attivisti durante le fasi di arresto e detenzione. La questione riguarda anche le condizioni in cui si sono svolti i controlli e le eventuali responsabilità delle autorità coinvolte.

Circa una cinquanta di attivisti della Flotilla sono stati ricoverati a Istanbul per lesioni riportate durante il periodo di detenzione in Israele. Lo si apprende da fonti della missione. Tra di loro risulta anche un italiano ricoverato, sulle cui condizioni di salute «stiamo cercando di avere notizie», come spiegato dalla portavoce italiana Maria Elena Delia. «Ci riferiscono che in tanti hanno riportato lesioni serie e alcuni sono sotto shock», ha aggiunto. La procura analizzerà il video Ben-Gvir. Intanto la procura di Roma che indaga sull’abbordaggio della Flotilla, oltre al reato di sequestro di persona sta valutando anche altri reati, tra cui la tortura e la violenza sessuale. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Flotilla, la procura di Roma valuta i reati di tortura e violenza sessuale

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